La laguna da proteggere: "Il Consorzio è la svolta"

Quale futuro per la Laguna di Orbetello? Questo il tema dell’incontro organizzato da Confesercenti al quale sono intervenuti molti i cittadini e le imprese "per comprendere – si spiega – l’iter governativo avviato grazie all’impegno dei due onorevoli Fabrizio Rossi, di Fratelli d’Italia, e Marco Simiani, del Pd, firmatari di un ordine del giorno già approvato che impegna il Governo ad avviare un confronto tecnico al mMinistero dell’Ambiente, e della proposta di legge per l’istituzione del consorzio di tutela e gestione della Laguna di Orbetello".

Erano presenti il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti, il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli e un assessore di Magliano. Presenti anche Pierluigi Piro presidente della Cooperativa pescatori di Orbetello, ed Eleonora Angeli, consigliera di FedeAlberghi.

"Quando si parla della Laguna di Orbetello – dice Giovanni Caso, presidente di Confesercenti – non si sta parlando solo di una perla naturalistica, ma di un sito rilevante per la vita economica e sociale del territorio, per questo motivo abbiamo deciso di puntare i riflettori sul percorso governativo avviato grazie ai nostri rappresentanti in Parlamento Rossi e Simiani, che plaudiamo per la loro iniziativa bipartisan". "Il percorso è avviato e ci sono le condizioni politiche per portare a dama un risultato storico – dice Andrea Biondi, direttore dell’associazione –, ma i tempi sono stretti, come hanno ben spiegato il sindaco Casamenti, ed il presidente della Cooperativa dei pescatori. La nostra proposta è quella di istituire un coordinamento istituzionale che coinvolga le associazioni di categoria, perché è fondamentale che cittadini ed imprese del territorio siano consapevoli del progetto di tutela e gestione, ne siano parte attiva attraverso le forme di rappresentanza, e possano spingere nella direzione della conclusione positiva e celere del percorso di istituzione del consorzio, perché la Laguna di Orbetello sia difesa nel suo delicato equilibrio naturale, a beneficio della vita sociale ed economica della comunità".