La guerra e il ricordo delle bombe su Arcidosso

A pochi giorni dai festeggiamenti per il 2 Giugno, mentre la guerra imperversa ancora in Ucraina, merita ricordare la nostra storia locale e il fatto che sabato prossimo saranno 79 anni dal bombardamento che colpì duramente l’Amiata e Arcidosso in particolare. È in corso il funerale del giovane Elvio Farmeschi, ucciso dai tedeschi, e tante persone si sono radunate nei pressi della Torretta per partecipare alle esequie. Hanno in mano fiori di carta, perché di freschi non ce ne sono. In quegli istanti una pioggia improvvisa di bombe cade sulla porta di Mezzo e investe la Torretta dell’orologio, il municipio e tutto il quartiere di Codaccio. Perdono la vita 92 residenti ad Arcidosso, a cui si aggiungono gli sfollati da Grosseto e da altre località vicine, per cui il numero delle vittime, mai precisato, supera le 110 persone. E’ una delle tragedie più dolorose vissute dal comune amiatino, tanto che un cippo è collocato nel cimitero cittadino per ricordare l’evento e il dolore della comunità. Ma la drammatica incursione alleata è ancora impressa nella memoria degli anziani che la subirono in prima persona, simbolo della brutalità della guerra e dei bombardamenti, da qualunque schieramento arrivino.

Rossano Marzocchi