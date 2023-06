La grande musica internazionale Recondite Armonie, tre progetti

L’Associazione culturale Recondite Armonie con la direzione artistica dei pianisti Diego Benocci e Gala Chistiakova ha presentato i progetti 2023. Il Concorso musicale provinciale, il Concorso Pianistico Internazionale e il progetto di scambio culturale dei Giovani Musicisti del Mondo si intrecciano coinvolgendo a giugno oltre 100 giovani talenti della classica provenienti da tutto il mondo e storiche realtà corali ed orchestrali del territorio. Dieci i concerti in programma, tutti ad ingresso gratuito.

Alla seconda edizione è giunto il Concorso musicale provinciale Recondite Armonie riservato ai giovani musicisti residenti nella provincia di Grosseto, volto a valorizzare i migliori talenti del territorio.

Le audizioni pubbliche del quarto Concorso Pianistico Internazionale di interpretazione musicale "Recondite Armonie" si svolgeranno oggi e domani nel Teatro degli Industri. La manifestazione, aperta ai giovani pianisti under 30 di tutto il mondo vedrà rappresentate quest’anno ben 14 nazionalità diverse.

I vincitori del Concorso musicale provinciale e del Concorso Pianistico Internazionale si esibiranno domani dalle 20.30 nel concerto di premiazione agli Industri.

Il Progetto di scambio culturale "Giovani Musicisti del Mondo" giunto quest’anno all’ottava edizione si svolgerà da domenica a domenica 18 portando nella città di Grosseto una numerosa delegazione di giovani musicisti della classica selezionati all’interno dei Conservatori italiani ed esteri. In questi giorni i ragazzi, avranno la possibilità di esibirsi in una serie di concerti organizzati in alcuni dei luoghi più caratteristici della Maremma.