La "Grande Estate" in centro Se la piazza è piena di Kolors

Per la terza serata di "Grandre estate" arrivano i "The Kolors". Sul palco di piazza Dante oggi alle 21.30 saliranno quindi i cugini Stash e Alex Fordispino, con Daniele Mona al sintetizzatore. La band, che con Grosseto ha un legame particolare, dato che i cugini Fiordispino hanno vissuto per anni in città, ha da poche settimane lanciato il suo nuovo singolo "Italodisco", brano che ha già ottenuto milioni di ascolti su Spotify e scalato le classifiche delle radio, divenendo uno dei brani più iconici dell’estate 2023. Nascono con la musica nel sangue: il padre del frontman del trio possiede uno studio di registrazione a Napoli: da lui Stash eredita la passione per la musica dei grandi del rock, arricchita da ascolti di hip-hop, elettronica, indie. Trasferitosi a Milano, nel 2010 mette in piedi il gruppo che diventa resident band nello storico locale meneghino "Le Scimmie". Il primo pezzo prodotto dal trio è "I don’t give a funk" del 2011. Debuttano nel 2014 con "I want", masterizzato all’Exchange di Londra da Mike Marsh (Depeche Mode, Björk, Massive Attack). Nel 2015 partecipano e vincono "Amici", poco dopo pubblicano il secondo album di inediti, "Out", autoprodotto con l’aiuto di Elisa (impegnata nelle vesti di supervisore artistico). A maggio del 2017 i The Kolors pubblicano il loro terzo album in studio dal titolo "You" e a dicembre dello stesso anno vengono selezionati tra i venti big del Festival di Sanremo 2018, dove portano il brano intitolato "Frida".

Il concerto di questa sera è gratuito, l’evento è promosso dal Comune di Grosseto e realizzato da Ad Arte Spettacoli. Come è nello stile di questo nuovo festival, il concerto è accompagnato da altre iniziative nel centro storico, realizzate dall’amministrazione comunale con la collaborazione di Fondazione Grosseto cultura, Confcommercio, Confesercenti, Centro commerciale naturale e l’associazione "Facciamo Centro Ristorando". Saranno infatti accessibili al pubblico i musei cittadini, con un’apertura straordinaria i cui ricavati andranno a sostenere le popolazioni vittime dell’alluvione in Emilia Romagna; apertura oltre il consueto orario anche per gli esercenti del Centro commerciale naturale. Inoltre, sarà possibile partecipare all’iniziativa la "Grande estate a tavola", promossa da Ascom, con l’associazione "Facciamo Centro Ristorando" e Confesercenti.

Nicola Ciuffoletti