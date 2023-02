La giunta ha varato il piano triennale dei lavori pubblici

La Giunta dà il via libera al programma triennale dei lavori pubblici, con impegni precisi sull’edilizia scolastica. Un piano che resterà valido fino al 2025 e che spazia dalla messa in sicurezza delle scuole dell’infanzia di Bagno di Gavorrano e di Gavorrano stesso a cui si affianca l’efficientamento energetico della scuola primaria di Caldana. Si tratta di lavori il cui costo complessivo si aggira intorno ai 2.000 euro tutti interventi che si pensa di realizzare già quest’anno.

In questo lungo elenco di interventi pubblici spicca la realizzazione del Polo scolastico di Bagno, quello che sorgerà intorno alla struttura già esistente vicino al Parco pubblico nei pressi della piscina comunale. Un’idea di intervento di notevole spessore che vuole la concentrazione di alcune attività, non ultima la cucina e la mensa scolastica, inserite in un contesto organico e modulare tale da bene inserirsi nel contesto scolastico.

La realizzazione del Polo scolastico è prevista nell’ultimo anno del Piano triennale. Fra i progetti contenuti nel piano anche la realizzazione di campi da Padel, uno sport nuovo e molto in voga e che, nel 2025, dovrebbe andare in porto con legittima soddisfazione dei giovani che amano praticare questa disciplina e che scendono fino a Follonica per cimentarsi ed allenarsi in questa nuova attività sportiva.

Roberto Pieralli