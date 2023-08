La "giornata ecologica" Un gran bel successo

AMIATA

A piedi, scortati da pick-up hanno battuto diversi chilometri di strade e hanno raccolto di tutto. La giornata ecologica organizzata dalla Squadrina Piane del Maturo 104, la squadra di caccia al cinghiale che unisce i cacciatori di Arcidosso e Castel del Piano, è stata un successo. Oltre cinquanta i partecipanti che domenica pomeriggio hanno indossato pettorine arancioni e guanti e hanno raccolto i rifiuti abbandonati lungo strada e dentro i boschi.

Non solo cacciatori o famiglie di cacciatori, l’iniziativa ha coinvolto giovani e meno giovani, italiani e stranieri, chiunque insomma abbia a cuore la pulizia del territorio. "La più giovane aveva 16 anni e il più anziano oltre 70 – racconta Claudio Berti, uno degli organizzatori – tre generazioni insieme per ripulire la nostra montagna". Come ogni anno dai boschi e a bordo strada è emerso di tutto. "Abbiamo recuperato – proseguono gli organizzatori – vecchi pneumatici, lavandini in ceramica, fusti di birre, lattine, bottiglie in vetro, sacchi interi di spazzatura che invece di essere conferiti nei cassonetti sono stati gettati lungo strada. Addirittura una borsa della spesa, con all’interno prodotti scaduti". Una giornata come quella di domenica insomma è servita alla montagna e al suo ecosistema.

I cacciatori spiegano che tra loro e l’ambiente c’è un filo diretto che li lega. "La nostra squadra è composta di cacciatori, in primis amici, che uniscono le forze non solo a caccia, ma anche in altri momenti dell’anno, promuovendo attività di vario genere anche a favore di tutta la comunità". "Un esempio è la caccia al rifiuto – commentano gli organizzatori dell’iniziativa –. Collaboriamo inoltre con il nostro Atc (Ambito Territoriale di Caccia) per il contenimento e controllo dei cinghiali e favoriamo la prevenzione dei danni da ungulati alle colture e nei quartieri urbani". "Vogliamo fare capire che la caccia e l’attività venatoria in generale – concludono – va ben oltre i singoli colpi di arma da fuoco, è un mondo in cui cultura e tradizione si intersecano e si mettono a disposizione della comunità, anche per risollevare la figura del cacciatore che, nostro malgrado, oggi viene sempre più spesso visto come una figura negativa da contrastare".

Nicola Ciuffoletti