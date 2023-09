La giacca di Artemare "No gender gap" a due muse maremmane Il Comandante Daniele Busetto ha donato il blazer "no gender gap" di Artemare Club a Susy Cecchi e Anna Maria Schimenti. La cerimonia si è svolta al ristorante Sfizio 2.0 con la luna come sfondo romantico. Per maggiori informazioni su Artemare: 339-6930708.