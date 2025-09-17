Scongiurare nuovi casi Biagi

17 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
L’occasione di approfondimento e di condivisione delle metodiche per la gestione del rischio cardiovascolare, è quella offerta dal congresso ’Medicina interna e Cardiologia: gestione del rischio cardiovascolare, oggi e domani’. L’iniziativa è organizzata dalla Uoc di Medicina interna e della Uoc di Cardiologia di Grosseto e si terrà venerdì e sabato nell’auditorium dell’ospedale Misericordia.

"Il congresso – spiegano i direttori scientifici e direttori delle rispettive Uoc, Andrea Montagnani e Ugo Limbruno (nella foto) – nasce con l’obiettivo di offrire un aggiornamento specialistico e multidisciplinare su un tema di cruciale importanza: la gestione del rischio cardiovascolare, elemento centrale nella prevenzione degli eventi acuti e nella tutela della salute. Saranno approfonditi aspetti clinici e terapeutici legati a dislipidemia, malattia renale cronica, ipertensione resistente e scompenso cardiaco, patologie ad alto impatto epidemiologico che richiedono un approccio sempre più integrato e personalizzato".

Particolare attenzione verrà riservata ai nuovi modelli di cura, dal telemonitoraggio all’integrazione ospedale-territorio, strumenti indispensabili per garantire continuità assistenziale e percorsi di cura più efficaci.

L’evento si avvarrà della partecipazione di ‘opinion leader’ nazionali, che offriranno il loro contributo scientifico e clinico, stimolando il confronto e la condivisione di esperienze. "Obiettivo finale del congresso – concludono Montagnani e Limbruno – è migliorare la pratica quotidiana attraverso conoscenze avanzate e strategie innovative di prevenzione, diagnosi e trattamento, promuovendo la collaborazione interdisciplinare nella gestione globale del paziente cardiovascolare".

