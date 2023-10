La geotermia solleva polemiche: "A Montenero non vogliamo né nuove ricerche né centrali"

Si prevede un autunno caldo sull’Amiata e in questo caso non è per il meteo. È di nuovo la geotermia e i progetti di ricerca geotermica che molto stanno facendo discutere le comunità locali. Si sono nuovamente accesi i riflettori sulla centrale geotermica di Montenero d’Orcia, progetto pilota che ormai il territorio contrasta da quasi 10 anni. Nonostante la Regione Toscana avesse espresso parere formale di diniego alla realizzazione dell’impianto durante la Conferenza dei Servizi, la società non intende mollare l’interesse a costruire una centrale a ciclo binario in questa zona.

I territori dunque sono tornati a mobilitarsi, lo ha fatto la comunità di Montenero d’Orcia e lo ha fatto ieri sera quella di Montegiovi (comune di Castel del Piano).

Il paese amiatino, situato a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui dovrebbe sorgere la nuova centrale, ha ospitato nelle stanze del centro polifunzionale "Il Miccio" un dibattito pubblico, organizzato dai consiglieri comunali che vivono proprio qui, a Montegiovi.

"L’incontro – ha detto Samuele Pii, consigliere comunale di minoranza che insieme al consigliere comunale di maggioranza Gabriele Panfi, è stato tra i promotori dell’incontro – è stata l’occasione per far conoscere nei dettagli il progetto alla comunità di Montegiovi e l’occasione per affermare insieme che le centrali geotermiche in territori non vocati, dove da tempo c’è uno sviluppo in agricoltura e nel turismo, sono delle forzature politiche inaccettabili e diventano cause di danni economici maggiori ai reali benefici promessi. In questa battaglia le comunità di Montenero d’Orcia e di Montegiovi è bene che siano sullo stesso fronte".

In questa lunga battaglia le comunità non sono sole. A loro fianco anche l’Amministrazione comunale di Castel del Piano che ha confermato la contrarietà a questo progetto. Sempre sull’Amiata, più precisamente a Salaiola (primo borgo naturalistico d’Italia) e Stribugliano, entrambi nel comune di Arcidosso, i cittadini sono preoccupati per il progetto di ricerca di risorse geotermiche avanzato da Gesto Italia e denominato "Stribugliano".

Nicola Ciuffoletti