La geotermia divide Lazzeroni: "Dal sindaco solo risposte inadeguate Con lui non c’è dialogo"

La geotermia torna a dividere il Consiglio comunale di Arcidosso. Il tema, quello relativo allo sviluppo geotermico del territorio, è delicato e più che mai attuale anche alla luce del nuovo progetto di ricerca denominato "Stribugliano" e che ad oggi riguarderebbe un’attività di ricerca preliminare, attraverso rilievo magnetotellurico. Il tema è di nuovo sbarcato in Consiglio comunale, il consigliere di minoranza, Corrado Lazzeroni ha presentato un’interrogazione al sindaco Jacopo Marini, chiedendo lumi sull’ultimo progetto. Le risposte che Lazzeroni ha ricevuto non sono state giudicate soddisfacenti. "In Consiglio comunale, alla mia interrogazione, il sindaco ha assunto un atteggiamento irriverente – commenta Lazzeroni – . Ormai è chiaro che con il sindaco Marini e la maggioranza che lui rappresenta non è possibile dialogare su due temi fondamentali che sono ambiente e geotermia, abbiamo sensibilità diverse e idee divergenti. Ritengo, personalmente, che questo suo essere vicino allo sviluppo geotermico non aiuta il nostro territorio".

Che Marini e Lazzeroni siano distanti nel specifico sul tema geotermia e in generale in materia di ambiente era già emerso in altre occasioni, l’ultimo consiglio insomma non ha fatto altro che confermare le diverse posizioni. "Più volte ho sottolineato il fatto che il non aver individuato le Ani, ovvero le Aree Non Idonee alla geotermia - prosegue Lazzeroni - non avrebbe giovato al nostro territorio. Marini si posiziona su l’altra sponda, ovvero, considera le Ani non un buono strumento di tutela del territorio. Il risultato è che oggi sul nostro territorio comunale è piovuto un altro progetto di ricerca". Lazzeroni poi insiste sul progetto InVetta. "Chiedo da mesi che i dati emersi della ricerca effettuata sul territorio e denominata InVetta vengano presentati anche ad Arcidosso ma ancora niente. Per quanto mi riguarda – conclude il consigliere di minoranza – io continuerò ad portare questi temi in consiglio comunale e a sollevare le questioni che ritengono siano importanti per il nostro territorio. Lo farò fino al 2024, data in cui terminerà il mio mandato da consigliere comunale".

Nicola Ciuffoletti