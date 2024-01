La geotermia della discordia: "No alle ricerce nelle aree inidonee"

Anche l’amministrazione di Castel del Piano dovrebbe essere dalla parte dei sindaci che chiedono al Governo di riconoscere le aree non idonee allo sfruttamento geotermico. È questo, in sintesi, quanto chiedono gli esponenti del Partito democratico di Castel del Piano all’amministrazione guidata dal sindaco Michele Bartalini. Sei sindaci, 5 del grossetano Maria Bice Ginesi (Scansano), Gabriele Fusini (Magliano in Toscana) Giacomo Termine (Monterotondo Marittimo), Mirco Morini (Manciano), Romani Sani (Cinigiano) e uno del senese Silvio Franceschelli (Montalcino) si sono appellati ai deputati e senatori eletti in Toscana perché si risolva l’annoso problema per cui in aree già riconosciute dalla Regione come non idonee alla geotermia non si possa fare ricerca geotermia.

"Come sindaci del territorio grossetano e di quello senese – dicono – ci appelliamo a deputati e senatori eletti in Toscana, perché sia risolto l’assurdo cortocircuito tra definizione delle Aree non idonee allo sfruttamento della geotermia in base alla legge regionale che ne fissa i paletti e la norma del regio decreto del 1927 sulla ricerca mineraria". Su questo tema l’onorevole Marco Simiani del Pd ha messo a punto un emendamento al decreto energia e vuole portare a casa la norma che "vieta la ricerca geotermica in aree non idonee al successivo sfruttamento di quella risorsa".

L’argomento è molto caro anche al Comune di Castel del Piano, perché riguarda direttamente anche Montenero d’Orcia, territorio dove insiste un progetto di ricerca per una centrale geotermica pilota.

"Le "aree non idonee – spiegano dal Partito Democratico di Castel del Piano – devono essere identificate anche a livello nazionale. Questa è la strada giusta da seguire per dare risposta alle richieste dei territori. Dopo quanto fatto negli anni passati a livello regionale, ora siamo al fianco di Marco Simiani per impegnare il Governo a riconoscere le aree non idonee, con particolare attenzione al caso di Montenero d’Orcia. Nelle prossime settimane ci aspettiamo che anche l’amministrazione di Castel del Piano dia l’appoggio a questo emendamento per chiedere un serio impegno al Governo Meloni".

I sindaci che appoggiano l’operazione di Simiani non si dicono contrari a prescindere alla geotermia ma si sentono in dovere di difendere alcune aree della provincia dove per motivi economici e ambientali e paesaggistici lo sviluppo del territorio va in un’altra direzione.

Nicola Ciuffoletti