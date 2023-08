La "geopolitica" di Cesare Merlini C’è Giuliano Amato

1Il protagonista di domani è Cesare Merlini che presenta il suo libro "Geopolitica e interdipendenza", le scuole di Henry Kissinger e Jean Monnet.

Il mondo pacifico e globalizzato del dopo Guerra fredda aveva generato attese poi andate deluse con la Grande recessione, la Brexit e la crisi delle democrazie nel XXI secolo e con il ritorno della guerra in Europa per l’aggressione di Putin all’Ucraina. In quali diversi modi la scuola di Henry Kissinger, che aggiorna l’ordine nato dalla Pace di Vestfalia, e la scuola di Jean Monnet, che ha concepito le istituzioni europee. Dialoga con l’autore Giuliano Amato.