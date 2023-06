La "Galileo" brilla ancora Yehia è super

Strabiliante risultato di Yehia Gharib Fathy Mohamed Ali alla trentesima edizione dei campionati matematici della Bocconi. In finale a livello nazionale a Milano, in compagnia di altri cinque studenti finalisti della Galilei (Bonari, Di Monaco, Doga, Liang, Salvadori), Yehia si è impegnato in una avvincente sfida in cui le uniche armi ammesse sono state, e lo sono da sempre, logica, intuizione e fantasia. Così, con il livello di competenza raggiunto e con brillante determinazione, Yehia è riuscito a guadagnarsi il quinto posto in classifica nella categoria C1, aperta agli studenti di prima e seconda media, aggiudicandosi a pieno titolo il lasciapassare per la finalissima internazionale dei Giochi Matematici che si terrà a Wroclav, in Polonia, il 25 e 26 agosto. La prima edizione italiana dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici risale al 1994. Da allora le sfide hanno visto protagonisti quegli studenti che riescono a tradurre un problema apparentemente molto complicato in una soluzione semplice ed elegante, come solo le menti più brillanti riescono a fare. È dalla prima partecipazione ai Giochi matematici della Bocconi che gli studenti della Galilei non tradiscono le aspettative dei loro insegnanti, giungendo sempre alla finale nazionale, ma quest’anno il risultato è stato veramente sorprendente e ancor più gratificante, a dimostrazione dell’attenzione che il Comprensivo Grosseto 6 pone al potenziamento delle eccellenze, in matematica come nelle altre discipline.