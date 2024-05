La figura di Agostino Barbini e l’impegno nella cultura e nella politica locale

Mentre la biblioteca Chelliana lavora per tornare definitivamente a nuova vita, ricordiamo che nel 1840 nasceva a Grosseto un uomo che sarebbe diventato uno storico bibliotecario cittadino oltre che figura di rilievo nel panorama culturale maremmano: Agostino Barbini. Appena ventenne, combatte per la patria nella campagna del 1860-61. Sposato poi con Emilia Maddali, dalla cui unione nasce Angelo, che morirà a soli vent’anni, si mostra sensibile e attento ai cambiamenti culturali e politici locali, tanto che nel 1873 viene nominato commissario straordinario del Comune di Monte Argentario, di cui sarà sindaco fino al 1877. È anche ispettore dei monumenti di Grosseto, membro dell’Istituto archeologico germanico e dell’Istituto araldico italiano, corrispondente del giornale "Arte e storia" di Firenze e del "Bullettino dell’Istituto di corrispondenza archeologica". Bibliotecario conservatore della Chelliana sotto la direzione di Giovanni Battista Ponticelli, è il primo a redigere i cataloghi della biblioteca, dove istituisce una sezione speciale per le opere sulla Maremma. Scomparso nel 1902, tra le tante cose Barbini ci lascia un fondo donato da lui stesso che è un complesso archivistico custodito dalla biblioteca comunale, che abbraccia l’arco temporale tra il 1867 e il 1910.

Rossano Marzocchi