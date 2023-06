La figlia della vittima ascoltata dai carabinieri: ha confermato tutto

Proseguono le indagini sulla morte di Giuseppina De Francesco, la donna di 76 anni, trovata morta dopo essere stata ucisa nella sua villa di Istia d’Ombrone ormai una settimana fa. Chiusa la "due giorni" del Ris dei carabinieri che hanno effettuato nuovi sopralluoghi per repertare di nuovo gran parte degli oggetti ritrovati nella casa e nelle vicinanze dove è stato ritrovato il cadavere. Adesso il sostituto procuratore Giampaolo Melchionna che sta effettuando le indagini insieme al nucleo investigativo dei carabinieri, dovrà aspettare i risultati per trarre le conclusioni. Intanto la figlia della donna, Benedetta Marzocchi, 50 anni, è sempre ricoverata nel reparto di psichiatria del Misericordia: i carabinieri sono andati a trovarla ed è stata fatta una "blanda escussione" dove ha confermato quello che aveva detto dopo l’omicidio, ovvero che lei e la madre sono state aggredite da due incappucciati. Prossimo passo l’interrogatorioche si svolgerà in Procura.