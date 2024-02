La festa torna in piazza. Carnevale, ora i premi

Tutta la fantasia delle variopinte maschere per il Carnevale dell’Argentario. Tanti colori e tanti camuffamenti diversi in quello che gli organizzatori definiscono come "l’anno zero" per il ritorno della manifestazione sul promontorio, che in passato faceva sbizzarrire grande e piccini nelle vie del Corso e nella piazza delle Meraviglie. La novità per il prossimo futuro riguarda la costituzione del Comitato Carnevale per organizzare un evento ancora più grande per i prossimi anni e che sarà presentato con i componenti del direttivo, al termine degli eventi di questa edizione. Domenica ci sarà un’ultima uscita durante la quale verranno anche assegnati i premi (in buoni acquisto): miglior maschera adulto (300 euro), miglior maschera bambino (200 euro), miglior gruppo adulti (600 euro), miglior gruppo bambini (400 euro), miglior maschera artigianale (300 euro), categoria speciale miglior sciornia (200 euro).

Ma intanto martedì sera si è tenuta una bella kermesse con il culmine del rogo al Re Carnevale, dove si sono appunto viste tante belle maschere variopinte e le classiche "sciornie", che hanno ballato in piazza delle Meraviglie fino a tarda sera. Il Carnevale è stato organizzato dal Ccn Centro Storico in collaborazione con il Comune. "Questo per noi è l’anno zero – dice la presidente del Ccn Marina Mascioli –, quindi abbiamo deciso di organizzare questo tipo di feste con le premiazioni, il Comune e gli sponsor sono stati fondamentali e li ringraziamo, sono stati veramente tanti e abbiamo un montepremi di 2000 euro e tanti premi offerti dai commercianti. L’obiettivo è migliorare la festa ancora di più: questo è l’anno zero, ma abbiamo avuto più di 100 iscritti alla sfilata". Andrea Capitani