La Festa della Polizia. Oltre novemila chiamate e otto interventi al giorno

Giornata di festa al teatro degli Industri di Grosseto per il 172esimo anniversario della Polizia. "Siamo sempre stati attenti ai cambiamenti della società – ha iniziato il questore Antonio Mannoni –. Nell’ultimo anno la Questura di Grosseto ha dedicato massima attenzione a quei fenomeni di criminalità diffusa, quali i furti e lo spaccio di sostanze stupefacenti che particolarmente incidono sulla percezione di sicurezza". E’ stata anche l’occasione per dare anche i dati dell’attività della Questura di Grosseto: sono state oltre 6.000 le autopattuglie della Polizia su strada, per un totale di più di 12.000 operatori complessivamente impegnati. Alla fine in un anno sono state controllate nel corso dei servizi circa 48.000 persone, 29.000 veicoli e quasi 36.000 documenti di identità. I posti di controllo sono stati quasi 4.000, a testimonianza di una presenza forte sul territorio. Attraverso il 112 sono giunte alla sala operativa oltre 9.000 chiamate di soccorso da cui sono scaturiti circa 3.000 interventi, con una media di 8 al giorno. 69 sono stati i fogli di via con divieto di ritorno emessi nell’ultimo anno. Poi i 21 avvisi orali dall’inizio dell’anno e i 26 Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane), cioè il divieto di accedere per un periodo a locali e bar a persone socialmente pericolose. Sette sono stati gli "ammonimenti" per stalking o maltrattamenti in famiglia, 6 i Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) che sono stati adottati per coloro che hanno mostrato di non sapersi comportare nell’ambito di contesti sportivi e che si sono quindi resi meritevoli di essere allontanati. Numeri importanti anche dalle attività amministrative: 11.000 in un anno i passaporti rilasciati, un numero in aumento esponenziale rispetto agli anni precedenti. Grande impulso è stato impresso alle attività connesse all’immigrazione, 13.000 sono stati i permessi di soggiorno rilasciati in un anno, numero quasi doppio rispetto all’anno precedente e 123 le espulsioni emesse dal Prefetto che sono state eseguite dal Questore per gli stranieri clandestini. Non meno impegnativo è stato un altro dei nostri compiti fondamentali cioè la gestione dell’ordine pubblico, per il quale in un anno sono state emesse dal Questore 2.600 ordinanze di cui 450 con servizi di ordine pubblico per gli eventi di maggiore rilevanza. Infine le "Specialità": la Polizia stradale ha avuto 2.300 autopattuglie, 11.000 persone e 9.000 veicoli controllati e 7.500 infrazioni rilevate. Di rilievo anche il contributo della Polizia Postale e delle Comunicazioni in un momento in cui le frodi informatiche stanno aumentando parallelamente ad un utilizzo sempre più intenso del web, con 613 indagini svolte che hanno riguardato la sicurezza nel web, che oggi è un altro ambiente sul quale dobbiamo vigilare con estrema attenzione, particolarmente a tutela dei più giovani. Infine importante anche il contributo della Polizia Ferroviaria con 1.000 pattuglie nello scalo ferroviario e sui treni e 13.500 persone controllate.