La festa con "Bicipascoli" Un "viaggio" tutto a pedali sull’argine dell’Ombrone

La scuola media "Giovanni Pascoli" di Grosseto ha organizzato "Bicipascoli 2023" un’escursione in bicicletta, con gli alunni delle classi seconde, lungo l’argine del fiume Ombrone.

La cicloescursione ha visto coinvolti in totale un’ottantina di alunni della scuola secondaria di primo grado di piazza Rosselli. "L’iniziativa – si spiega dalla scuola – ha avuto lo scopo di promuovere ed educare all’uso della bicicletta come mezzo di svago e di trasporto alternativo ai mezzi a motore. Ma anche di far conoscere ai ragazzi coinvolti una parte del nostro territorio dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico".

I ragazzi sono partiti dal cortile della scuola "Pascoli", in via Oberdan, la mattina alle 8. Il gruppo, scortato da una staffetta di motociclisti della Polizia municipale, ha attraversato parte della città per raggiungere il quartiere Casalone e l’argine del fiume Ombrone. Successivamente l’itinerario ha toccato la località Berrettino (partenza dell’antico canale navigabile attraverso il lago Prile), il Ponte Tura (diga per la bonifica della Maremma) e San Martino (prima centrale idroelettrica della Toscana).

Verso le 12.30 il gruppo si è incontrato con i motociclisti della Polizia municipale in via De’ Barberi per poi rientrare a scuola. I ragazzi sono stati accompagnati da otto insegnanti della scuola; tra questi i docenti di educazione fisica Marcello Giuliani e Claudia Bolognesi che hanno organizzato la manifestazione.

Hanno partecipato e supportato l’uscita, dal punto di vista logistico, alcuni volontari dell’associazione Fiab Grosseto Ciclabile. Lungo il tratto sull’argine dell’Ombrone il gruppo è stato seguito e supportato da un’auto della Regione Toscana che ha concesso il permesso al transito sull’argine. Era presente inoltre un pulmino fornito dalla Cooperativa sociale "Uscita di Sicurezza" per il trasporto degli alunni impossibilitati per qualsiasi motivo a partecipare in sella ad una bicicletta.