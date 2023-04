La festa a Piloni e Torniella

È festa nelle frazioni di Piloni e Torniella. È in programma oggi il secondo appuntamento della rassegna "Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori". Protagonista di oggi è la pro loco PiloniTorniella con l’evento "Tipicità a tavola". Dalle 16 alle 19 al Circolo ARCI di Torniella, è in programma la presentazione dei prodotti tipici locali illustrati dagli stessi produttori e degustazione guidata nelle varie preparazioni. In futuro la rassegna prevede anche altri appuntamenti in altre frazioni: Sassofortino e Roccatederighi (21 maggio), Sticciano (10 giugno), Roccastrada (16,17 e 18 giugno). Sempre a Piloni e Torniella, domani a partire dalle 9 si celebra la Festa dei Lavoratori con il tradizionale corteo per le vie dei due paesi, nel corso del quale sarà possibile assistere all’esibizione della banda locale, ai canti dei maggerini e gustare prodotti tipici preparati artigianalmente dalle sapienti mani delle cuoche dei due paesi. Fa da prologo a questi due appuntamenti l’inaugurazione di oggi, alle 15 in località Bivio del Belagaio, della panca ricavata dalla quercia abbattuta dal forte vento durante un temporale. Di questa quercia se ne parla anche nel racconto di Giorgio Martellucci, presidente della Pro Loco Piloni – Torniella.