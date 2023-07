La fede su internet Presentato il portale dedicato al cammino del venerabile Giovanni

di Steven Santamaria

Un portale interamente dedicato al venerabile padre Giovanni Nicolucci di San Guglielmo (o da Batignano) e al cammino di 160 chilometri immersi nella natura della Maremma, lungo un itinerario che tocca i luoghi da lui attraversati e nei quali ha predicato. E’ il sito www.camminopadregiovanni.it, ideato su incarico del Comitato diocesano per il venerabile Giovanni Nicolucci, di San Guglielmo. Un agile strumento per conoscere l’itinerario di trekking creato attorno ai luoghi che lui stesso ha attraversato e dove ha lasciato la sua impronta. "Tutto nasce nel 2016, anno giubilare della Misericordia – spiega don Paolo Gentili, vicario generale della Diocesi di Grosseto –. Il Papa aveva chiesto che in ogni Diocesi del mondo venisse proposta una figura del luogo come testimone di misericordia. La nostra Chiesa diocesana pensò immediatamente al venerabile padre Giovanni Nicolucci, figura di grande coerenza evangelica, ma fino a quel momento conosciuto e venerato soprattutto nei confini del territorio di Batignano. Quella circostanza ci permise di riscoprire la profondità spirituale di questo frate agostiniano originario delle Marche, che poi aveva chiesto di ritirarsi in Maremma, dopo aver approfondito la spiritualità di san Guglielmo di Malavalle vissuto cinque secoli prima. Dal 2016 sono nate varie iniziative, che hanno reso padre Giovanni più conosciuto sul territorio, nella speranza che la causa di beatificazione, ferma da secoli, possa prima o poi riprendere". "Il sito – dice don Pier Mosetti – è un tassello importante nel lancio definitivo del ‘cammino’, che ha già un anno di vita, dal momento che lo abbiamo lanciato ufficialmente nel giugno del 2022 mentre nel corso dei mesi passati abbiamo organizzato delle uscite di trekking in sei tappe, ognuna delle quali è servita a far conoscere una tratta del cammino. Ogni volta hanno partecipato fra le trenta e le cinquanta persone, a dimostrazione che questo tipo di proposte funzionano, sono sempre più cercate e permettono alle persone di abbinare cammino fisico e interiore. Senza contare che questo itinerario di 160 km ad anello consente anche di valorizzare molte zone della Maremma talvolta sconosciute ai maremmani stessi". Il punto di partenza ideale è stato identificato in piazza Duomo. Da lì, mettendosi in cammino, la prima tappa è a Batignano, dove il venerabile è morto. La seconda è in direzione del convento di Santa Croce, attraversando poi Sticciano, Montemassi, Tatti, Massa Marittima, per scendere verso Gavorrano e risalire a Scarlino, Tirli, l’eremo di Malavalle, dove morì san Guglielmo e dove padre Giovanni ha vissuto ritirato per vent’anni, e Castiglione della Pescaia, per poi rientrare a Grosseto. Tutti questi luoghi sono stati toccati dalla predicazione o dalla carità del padre Giovanni, come attestano le testimonianze dei due processi canonici.