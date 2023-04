La Favola della buonanotte Il sogno diventa realtà per i piccoli di Pediatria

E’ possibile vivere una favola in ospedale? Difficilmente qualcuno risponderebbe di sì, eppure è ciò che succede in Pediatria , al Misericordia, grazie ad Abio. E’ ripresa "La favola della buonanotte", l’iniziativa ricreativa di Abio, da sempre accanto ai bambini ricoverati o in visita nell’area pediatrica. Abio ha pensato di allietare le serate dei bambini e dei loro genitori trasformando la sala giochi in un luogo magico e incantato, dove i volontari raccontano delle fiabe, ma in un modo particolare. "La sera delle favole è un appuntamento speciale per i piccoli, ma anche per noi – racconta Stefania Guarrera, presidente Abio Grosseto –. Allestiamo la sala con un grande tappeto, coperte e tanti cuscini colorati. Posizioniamo una sorta di mini teatro costruito da noi, dove man mano che un volontario, come voce fuori campo, racconta la storia, facciamo scorrere delle tavole rappresentanti le scene della fiaba, disegnate e dipinte a mano dai volontari. Spegniamo le luci e proiettiamo sulle pareti e sul soffitto un gioco di luci che riproduce il cielo stellato. Quando è tutto pronto, andiamo nelle stanze dei bambini, ignari dell’evento. A ognuno doniamo un anello con luce colorata per fare strada fino alla saletta e qui sveliamo la sorpresa. Facciamo partire la musica di sottofondo, adatta al contesto e inizia la magia! E’ un momento davvero incredibile, i bambini sono entusiasti, vengono completamente rapiti dal racconto e dall’ambiente che li circonda, si mettono comodi, si rilassano e si abbandonano al racconto. Non c’è cosa più appagante che vedere i loro visi felici".

Le fiabe raccontate appartengono in parte alla tradizione popolare e in parte sono testi inventati dagli stessi volontari. "Non si tratta del consueto racconto della favola della buonanotte, ma di una vera esperienza sensoriale ed emozionale che i nostri piccoli pazienti vivono in prima persona e noi con loro – afferma la dottoressa Susanna Falorni, direttore Pediatria e Neonatologia –. Un grazie sincero va ai volontari Abio. La loro presenza puntuale fa davvero la differenza per i piccoli e allieta anche il nostro lavoro".