La "Farfalla" regala cento libri ai bambini ricoverati in pediatria

Gesto di grande generosità dell’associazione la Farfalla di Grosseto che ha donato un centinaio di libri ai bambini della Pediatria dell’ospedale Misericordia. La consegna di oggi rappresenta anche una tappa ulteriore del "Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche", progetto nazionale che prevede la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione della popolazione attraverso iniziative e attività, diffuse a livello regionale, di carattere sportivo, scientifico, istituzionale, culturale e ricreativo. "Un profondo ringraziamento alla Farfalla per il pensiero avuto per i nostri piccoli pazienti – dice la dottoressa Susanna Falorni, direttore Pediatria e Neonatologia di Grosseto –. La tecnologia è ormai parte integrante dei giovani, ma la lettura resta sempre un’attività importante per lo sviluppo della capacità intellettive e della fantasia, un modo comunque attuale per scoprire il mondo e distrarsi piacevolmente. I bambini che curiamo saranno felici di ricevere nuovi libri. Siamo ben lieti che la donazione rappresenti anche un’occasione per far conoscere il Giro d’Italia delle Cure palliative pediatriche". Tra i numerosi volumi donati ci sono racconti, libri da colorare e anche musicali, un mix di generi per ogni età. "Abbiamo pensato di regalare dei libri perchè sono un modo utile per trascorrere meglio il tempo di degenza e soprattutto rappresentano un mezzo di crescita – dichiara Loriana Landi, presidente della Farfalla –. Un gesto di aiuto che possa essere un momento di distrazione per i bambini che, più degli adulti, vivono il ricovero con maggiore difficoltà. E’ la nostra dimostrazione di affetto e condivisione per i piccoli e anche per gli operatori". "Ed è anche il modo con cui la Fondazione Villa Elena Maria insieme all’associazione la Farfalla aderiscono al Giro d’Italia delle Cure palliative pediatriche, alla sua seconda edizione, che ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana" aggiunge Roberto Martinelli, presidente Fondazione Villa Elena Maria.