"La Farfalla", inaugurazione a suon di musica

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede de la "Farfalla". Sarà un open day benefico quello che sarebbe dovuto essere domenica prossima ma che è stato rimandato a causa del maltempo. L’inaugurazione della nuova sede di "Villa Elena Maria" sarà a giugno, quando il tempo sarà sicuramente più clemente. Un programma ricco e variegato quello ideato da Ady Franchi per l’inaugurazione della nuova struttura per le cure palliative che si trova accanto a Villa Pizzetti. Un programma che spazia da momenti di incontri con le istituzioni, i cittadini di Grosseto, da sempre vicini all’associazione, ma naturalmente anche volontari, artisti e produttori. "Sarà un vero e proprio viaggio nel mondo del sociale – ha detto Ady Franchi – con l’impegno e la riscoperta delle risorse umane, ad iniziare dalla bontà dei singoli cittadini, un patrimonio unico che arriva dal volontariato e non finisce di stupire". Purtroppo rimangono tante le truffe e le segnalazioni che arrivano alle forze dell’ordine. "In questo open day ci saranno anche loro, le forze dell’ordine – prosegue – per informare più persone possibili". Il giorno dell’inaugurazione della nuova sede de la Farfalla sarà un vero e proprio evento: ci saranno cinque artiste (Claudia Romagnoli, Valentina Morganti, Elisabetta Cima, Rosalba Sonori e Sonia Brandi) che canteranno, sette aziende agroalimentari del territorio (Sol Caffè, Panificio Galletti, Maremma in Barattolo, Bacco in Toscana, Salumi Subissati e Sweet Kiss) che saranno presenti in forma totalmente gratuita. Il programma prevede alle 10.30 il taglio del nastro con un cocktail di benvenuto, poi durante la giornata ci saranno degustazioni e musica. Nel parco della struttura, totalemente rimesso a nuovo, ci saranno visite guidate dei volontari. Il servizio di sicurezza sarà affidato alla Vab Grosseto e Castiglione mentre il piano "safety" è stato redatto in forma gratuita dall’ingegner Alessandro Ferrari.