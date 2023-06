"La fabbrica riapre" Bambini protagonisti

A conclusione dell’anno scolastico la classe quarta della primaria Rodari ha visitato in anteprima la mostra "La Fabbrica riapre" in allestimento alla Fonderia 1, curata dall’artista Giuliano Giuggioli con Claudio Cionini e Dario Vella. C’è una interessante bottega a Follonica. È la "Bottega artigiana" e i protagonisti sono i bambini e le bambine della classe quarta della scuola primaria Rodari (Istituto Comprensivo Follonica1) che guidati dalle loro docenti stanno scoprendo la bellezza del costruire con le proprie mani, rispettando i tempi e le doti di ciascuno. Con la "Bottega artigiana-Rodari 2030", realizzata in collaborazione con Vincenzo Moretti, sociologo e ideatore del manifesto internazionale del "Lavoro ben fatto", i piccoli artigiani coltivano verdure nell’orto didattico, fabbricano manufatti, producono libri, sperimentano le nuove tecnologie. "In questo anno scolastico – spiegano le insegnanti – il filo conduttore della nostra "Bottega artigiana" è il centenario della città di Follonica". E nei giorni scorsi, i bambini e le bambine della quarta di Rodari hanno avuto una importante opportunità: in anteprima hanno infatti visitato la mostra dal titolo "La Fabbrica Riapre" sui Cento anni di Follonica, in corso di allestimento alla Fonderia 1. L’iniziativa è curata dall’artista follonichese apprezzato in tutto il Mondo, Giuliano Giuggioli, in collaborazione con i colleghi Claudio Cionini e Dario Vella. "La fabbrica riapre – spiegano le insegnati di Rodari – è un progetto dell’artista Giuliano Giuggioli. All’interno dell’antico centro per la lavorazione della ghisa, Giuggioli, con Claudio Cionini e Dario Vella, dipingeranno tre tele lunghe 4 metri e alte 2 che narrano l’evoluzione di Follonica dalla città fabbrica, passando dall’attualità fino alle sue evoluzioni future".