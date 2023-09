La Diocesi è in lutto. È morto don Luigi Corsi

Se ne è andato il decano dei preti grossetani. Don Luigi Corsi, 98 anni compiuti ad aprile, è deceduto all’ospedale Misericordia, dove era stato ricoverato da alcuni giorni per il precipitare del suo stato di salute. E’ spirato serenamente, lucido e consapevole fino all’ultimo, come aveva sempre vissuto. L’annuncio della sua morte è stato dato anche con il suono delle campane della Cattedrale, di cui don Corsi era canonico onorario. La salma è esposta all’obitorio dell’ospedale Misericordia. Oggi e domani alle 17, rosario nella chiesa di Braccagni. Le esequie saranno celebrate sabato alle 10, in cattedrale, presiedute dal vescovo. Poi la sepoltura nel cimitero di Braccagni, come don Luigi aveva chiesto. Don Corsi è stato molte cose nel suo lungo servizio di prete iniziato nel lontano 1948: parroco, compositore, direttore di coro, musicista e raffinato oratore.