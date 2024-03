La diaspora nella Lega: "Merito e lealtà?. Allora Ulmi si dimetta"

"Se davvero ci fossero ‘merito e lealta’, Andrea Ulmi, eletto grazie ai voti che la Lega raccolse in Toscana nel 2020, si dimetterebbe da consigliere regionale lasciando il suo posto a chi continua a condividere e riconoscersi nei valori, nei principi e nella linea politica del partito di Matteo Salvini". Così il segretario regionale della Lega Luca Baroncini e il commissario provinciale di Grosseto Massimiliano Baldini commentano la fuoriuscita del consigliere regionale Andrea Ulmi approdato al gruppo misto. Poi rincarano la dose. "Troppo facile – dicono – sputare nel piatto dove si è mangiato fino a ieri ma rimanere attaccato alla poltrona per continuare a lucrare la ricca indennità regionale, seppure dichiarando di non riconoscersi più nella Lega del segretario federale e degli organi legittimamente eletti dal congresso toscano. I direttivi comunale e provinciale non sono venuti meno per imposizione dall’alto ma, al contrario, sono caduti in quanto la metà più uno dei suoi membri si sono dimessi determinando per i rispettivi segretari la carenza di una maggioranza che consentisse loro di andare legittimamente e democraticamente avanti".

Infine una rivelazione. "Il Commissario provinciale, nel tentativo di favorire una equilibrata mediazione – chiudono Baroncini e Baldini – ha offerto alla parte legata ad Ulmi, Pacella e ai consiglieri comunali fuoriusciti, la posizione del commissario comunale di Grosseto, quella del responsabile del tesseramento provinciale e del responsabile comunicazione provinciale oltre alla possibilità di svolgere i congressi subito dopo la conclusione della tornata elettorale in corso, ottenendo però in cambio un atteggiamento ostruzionistico e di rifiuto che malcelava disegni orientati proprio contro la Lega".