"La Diaccia Botrona salvata grazie a noi"

Difendere la Diaccia Botrona. E’ questo il diktat di Francesco Limatola, il presidente della Provincia non potendo revocare la vendita dei terreni avviata dalla giunta Vivarelli Colonna, come confermato dal parere pro veritate dell’avvocato Germana Parlapiano, pena gravissime conseguenze erariali. Ecco perchè in questi mesi la Provincia ha costruito e avviato un percorso che prevede una serie di tappe concrete per acquisirne nuovamente il controllo e, soprattutto, garantire la maggiore tutela possibile e lo sviluppo della biodiversità presente nella Diaccia. E’ dunque questo in sintesi l’obiettivo di Limatola che ieri ha voluto fare chiarezza in sala Pegaso dopo le polemiche di questi giorni. Il Consiglio Provinciale ha approvato infatti la riacquisizione da parte della Provincia dei 200 ettari di riserva vera e propria (che andranno in gestione al Comune di Castiglione della Pescaia in comodato d’uso gratuito), che quindi rimarranno pubblici. Nella transazione saranno applicate alla Provincia le stesse condizioni dell’aggiudicazione e sarà previsto un pagamento dilazionato compatibile con il bilancio provinciale. Per i restanti 700 ettari di terreni di zona contigua di proprietà privata, il Ptc, di prossima approvazione, prevederà le norme di tutela relative alle Riserve Naturali. Con la partecipazione della Fondazione Capellino, ente commerciale senza scopo di lucro proprietaria del 100% dell’azienda di alimenti per cani e gatti Almo Nature che destina alla Fondazione Capellino - pagati costi e tasse - i suoi ricavi, si darà vita nei 150 ettari ulteriori che i privati concedono alla Provincia, alla loro trasformazione in prati umidi funzionali alla Diaccia stessa, sotto la direzione tecnica di un pool di tecnici naturalisti coordinati da Roberto Tinarelli. La azioni previste relative ai 914 ettari si suddividono dunque in 215 ettari della Riserva Naturale che torneranno di proprietà della Provincia di Grosseto, allo stesso prezzo dell’aggiudicazione e con pagamento dilazionato secondo le esigenze del bilancio provinciale. Il Comune di Castiglione li avrà in comodato d’uso gratuito. Dei circa 700 ettari di terreni privati o 150 ettari verranno dati in concessione alla Provincia e dati in gestione alla Fondazione Capellino o I terreni rimanenti, attualmente gestiti da privati come terreni seminativi, saranno tutelati nel Ptc e comunque destinati a coltivazioni cerealicole come avviene tuttora.