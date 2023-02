La denuncia di Stefanini "Stradelli disastrati nella zona di Montioni"

"I nubifragi del mese di dicembre hanno lasciato il segno nella rete di strade e stradelli del parco di Montioni. Anche numerosi alberi del bosco sono crollati a seguito di vento e pioggia, ostruendo parti dei sentieri che vengono usati come percorsi per mountain bike e trekking". Lo denuncia Marco Stefanini, ambientalista follonichese. "Una discreta parte di questi inconvenienti sono stati superati grazie all’intervento del personale delle Bandite di Scarlino – aggiunge – Un discorso a parte è quello che riguarda la vecchia strada sterrata che venendo da Montioni si collega a Pratini di Valle. In due punti specialmente, l’acqua ha letteralmente fatto sparire i pontipassaggi. Stessa storia ma di minore entità per la strada conosciuta come Pecora vecchia. Sarebbe forse il caso di intervenire in tempi rapidi almeno alla sistemazione di queste due strade più danneggiate e per questo ci appelliamo al comune di Follonica competente per territorio".