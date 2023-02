La denuncia di Brogi "Fonti della Bufalona nel completo degrado"

"Le fonti della Bufalona sono nel degrado più completo". Lo denuncia Daniele Brogi, consigliere comunale della Lega al Comune di Massa Marittima. "L’ambiente dove sgorga l’acqua – aggiunge – sempre sporco e meta continua di automobilisti che scendono per lavaggio auto o per prelevare, in estate, acqua per orti e giardini, è sempre imbrattata e caratterizzata da un tubo che dalla vasca sale verso il soffitto forse per portare il liquido al piano superiore. Un impatto sgradevole, quello fornito da questo strumento, se lo vogliamo così definire, che non si rifà all’aspetto artistico e culturale della struttura il tutto accompagnato da cartelli in materiale scadente e non consoni. Nell’altro ambiente, a cui i cittadini di Massa Marittima tengono molto perché era luogo di aggregazione quando le donne del paese scendevano per lavare il bucato, si notano le vasche rovinate da un abbandono ormai atavico e con rischi strutturali di rovinose e pericolose cadute di parti murarie".

Poi prosegue: "In tutta la zona ci sono tubazioni addirittura munite di valvole e contatore In questo caso la domanda è: a chi può essere venduta e chi riscuote il canone l’acqua di sorgente ? Denuncerò la cosa alla Soprintendenza belle arti e paesaggio al sopraluogo dei due immobili. Nel frattempo resto in attesa di conoscere una attesa e rilevante conferma dell’interessamento della Soprintendenza per dare risposte ai cittadini che si rivolgono al sottoscritto per sollecitare un intervento verso la risoluzione delle problematiche segnalate".