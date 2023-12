La decisione del sindaco. Nasce la società in house

Il sindaco Arturo Cerulli ufficializza la nascita di Argentario Mobilità e Ambiente, azienda speciale del Comune con un Cda composto da Luciano Serra, Cecilia Costagliola e Silvia Sclano, che resterà in carica per l’intera durata del mandato elettorale. Nell’ultimo consiglio comunale è stata anche approvata la determinazione del compenso del revisore unico, fissato a 8mila euro annui.

"Non vogliamo creare carrozzoni – ha detto Cerulli – ma il revisore dei conti dell’Azienda speciale va pagato correttamente. Chiunque avrà altre cariche non prenderà cifre alte come in altri Comuni, ma il minimo indispensabile, incarichi da svolgere più che altro con spirito di partecipazione". Cerulli ringrazia anche "il delegato Maurizio Pica e l’assessore al Bilancio Silvano Scotto per il loro impegno nella costituzione di questa sorta di società in house. Noi ci crediamo molto, confidiamo sull’affidabilità e sull’efficienza".

Ma di cosa si occuperà la nuova azienda speciale del Comune? Questa consentirà all’ente di gestire gli ormeggi della Pilarella, i parcheggi a pagamento e i piccoli lavori sul territorio in maniera totalmente pubblica e più rapida. La società speciale si chiama Ama, ovvero Azienda Mobilità e Ambiente. "Alcuni impiegati comunali lavoreranno in questa società – sottolinea il primo cittadino –. Servirà a velocizzare i lavori, dal tappare le buche, al taglio del verde fino alle piccole pulizie. Oltre a parcheggi e approdi, ma anche alla gestione delle fortezze e tutto ciò che attualmente viene dato in appalto, facendo tutto in casa propria con quest’azienda che potrà assumere operai. A noi interessa l’efficienza e con questo sistema sarà tutto molto più rapido".

La società si occuperà di fare i piccoli lavori, vista la necessità di velocizzare le procedure spesso farraginose nell’individuare apposite ditte anche per le operazioni più piccole, prendendo di fatto il posto della Cooperativa Santa Barbara anche per la cura del verde pubblico e dell’arredo urbano. Ma anche per la gestione delle fortezze e tutto ciò che in precedenza veniva dato come piccoli appalti.

