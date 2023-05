La decisione del Comune "Con la donazione del magnate realizzeremo un parco giochi"

di Luca Mantiglioni

Grazie alla donazione disposta dal magnate russo Roman Trotsenko, al quale si fa risalire il controllo della società "Ilca Srl" (socio di maggioranza relativa della Seam Spa della quale detiene il 35,26% delle quote), il Comune di Grosseto realizzerà un parco giochi per bambini.

E’ questa la decisione presa dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna (nella foto) in accordo con l’assesore Riccardo Ginanneschi in seguito alla disponibilità economica che si è concretizzata con la scelta della "Ilca" di non acquisire il dividendo che sarebbe spettato alla società per gli utili conseguiti dalla Seam e di donarlo, invece, all’Amministrazione comunale. La decisione è frutto di una considerazione societaria che l’amministratrice Arianna Balducci ha spiegato così: "Sull’utile di bilancio (363.358 euro in totale, Ndr) pesano ingenti risorse pubbliche e non ci sembra giusto ricavare profitto in questo modo".

Le risorse alle quali Balducci fa riferimento sono gli 80.415 euro erogati dal ministero per le Infrastrutture con il "Decreto Ristori" come sostegno alle imprese messe in difficoltà dal covid e i 26.347 euro riconosciuti dallo stesso Comune di Grosseto in virtù del protocollo d’intesa siglato per finalità di promozione turistica del territorio. Anche se, in quest’ultimo caso, il presidente Seam Renzo Alessandri ha poi precisato che "si tratta solo di una partita di giro, in quanto Seam contribuisce alle spese di promozione del territorio con una cifra analoga".

Tecnicismi di bilancio a parte, resta il gesto del magnate russo che la giunta ha trasformato subito in progetti.

"Ho personalmente telefonato a Trotsenko per ringraziarlo della sua scelta di mettere a disposizione della città di Grosseto dei dividendi rispetto all’attività della società Seam. Dai circa 28mila euro dovranno essere sottratte le tasse, per cui ipotizziamo una cifra netta di circa 23-24mila euro che verrà corrisposto al Comune tramite bonifico nell’arco di una mensilità. Abbiamo deciso di utilizzarla per la costruzione di un parco giochi per bambini, quindi con finalità sociali e ambientali nei confronti dei giovani. Un attestato di vicinanza da parte del dottor Trotsenko e dell’Ilca, come è accaduto anche in passato, nei confronti della città su cui è investito e a cui è vicino, a dimostrazione del fatto che è possibile costruire ponti anziché distruggerli con la guerra. Un attestato di stima e di fiducia che ritengo sia stato fatto anche da parte sua nei miei confronti".