La curva del Capannino. Intitolata a Pantani. La cerimonia nel derby

La decisione era già stata presa da qualche tempo, e da qualche ora è stata ufficializzata: la curva del Capannino, quella dei tifosi più caldi del Follonica Hockey, sarà intitolata a Simone Pantani, il direttore sportivo della squadra del Golfo prematuramente scomparso nei giorni scorsi. L’intitolazione avverrà prima del derby di campionato del 27 gennaio contro il Grosseto. Pantani in quella curva ci è cresciuto: prima tifoso e poi come dirigente, uomo mercato del Follonica per oltre un decennio. "Per Follonica la figura di Pantani è stata decisiva, un collante imprenscindibile tra la squadra e la dirigenza – ha detto il presidente Franco Ciullini – La decisione è stata naturale".