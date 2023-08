La cultura in piazza Avati e poi l’informazione

Terza serata per Capalbio Libri. Piazza dei Pini alle 20 è pronta per ospitare uno dei registi più amati dalla critica internazionale e dal pubblico, Pupi Avati, che presenta "L’alta fantasia. Il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante". Conduce Michela Tamburrino. Letture Irene Grazioli Fabiani.

Pupi Avati con questo romanzo che ha riscosso un grande successo ed è stato seguito dalla trasposizione cinematografica nel film Dante, ha consegnato a lettori e lettrici, l’opera di tre vite: l’incontro inaspettato attraverso i secoli tra un regista e scrittore e due maestri della cultura italiana. Un racconto di avventure, uno sguardo partecipe e nuovo su Dante, la ricostruzione di un Medioevo vero, sporco, luminoso e umano: una prova d’artista intessuta di passione e di poesia. "Ho attraversato l’Italia da nord a sud – dichiara Pupi Avati – con L’alta fantasia. Ho dialogato con lettori, lettrici, studenti, studentesse, giornalisti, giornaliste, professori, professoresse. E’ una grande gioia, per me, essere nel cuore della Maremma per tornare sulla vita di Dante che racconto nelle mie pagine attraverso Boccaccio".

Alle 22 Silvia Grassi e Roberto Iadicicco presentanto invece "Comunicatore a chi?". Sarà presente Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conduce Giuseppe De Filippi. Letture Marta Mondelli.

Sarà affrontato un tema quantomai attuale, ovvero se esiste ancora il discrimine tra chi fa comunicazione e chi informazione. Il libro cerca di dare risposte attraverso il contributo di chi ha fatto della comunicazione una professione, di chi tutti i giorni si occupa di parlare agli altri, di informarli, di convincerli, di intrattenerli e persuaderli. Tra i contributi del libro un contenuto porta la firma di Andrea Purgatori che stasera sarà ricordato come grande amico di Capalbio Libri.