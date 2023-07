La cultura "distillata" da Nannoni Un romanzo "Giallo Antartide"

Prima la visita in distilleria con la premiatissima master distiller Priscilla Occhipinti e poi la presentazione di "Giallo Antartide", il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Irene Blundo. Nannoni Grappe, nel piccolo borgo di Aratrice, si conferma punto di riferimento culturale e non solo dei distillati con più medaglie al mondo. I partecipanti alla serata, come sempre ad ingresso gratuito, hanno potuto seguire Priscilla Occhipinti nel cuore della distilleria, dove nascono le grappe Nannoni ma anche il gin – declinato secondo le costellazioni dello Zodiaco – e i nuovi bitter e vermouth. Dopo la degustazione è iniziata la presentazione del libro pubblicato dalla casa editrice Effigi. A dialogare con Irene Blundo la scrittrice Cinzia Petri che ha dato interessanti spunti di lettura e posto domande originali sul romanzo che racconta della biologa italo-americana Kate che parte da Washington per una spedizione scientifica in Antartide. Il suo arrivo alla base statunitense Glorysun, un mese dopo tutti gli altri, genera ostilità nei suoi confronti. La protagonista, però, può contare su un’alleata: Ilaria, sua compagna di studi universitari. Ma la loro amicizia sarà messa a repentaglio dalla forte competitività in un ambiente che già crea difficoltà di adattamento a clima estremo, cibi per la maggior parte non freschi, lontananza da casa, assenza di privacy e svaghi. L’unico momento di evasione e relax per Kate è rappresentato dalla lettura. Questo piacere è ostacolato dal capo spedizione, James Osmond. Mentre al Polo Sud si avvicina l’estate australe, a Washington fervono i preparativi per il Natale. Kate e Osmond attraversano emozioni che scardineranno l’ordine delle cose.