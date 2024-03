"La Cucina È Cultura". Evento del Soroptmist sull’integrazione

Il Soroptimist Club di Grosseto percorrerà con un evento la strada dell’emancipazione femminile e della valorizzazione di tutte le donne. Oggi alle 12,30, sui tavoli dell’Istituto Enogastronomico di Via Meda a Grosseto, saranno protagoniste "l’integrazione e la solidarietà". In un mondo sempre più in movimento, dove inevitabilmente si incontrano culture e storie che vedono le donne protagoniste, il Soroptimist ha concentrato la propria attenzione sul "fil rouge" che le unisce: l’integrazione. Quindi si è chiesto come, al di là di parole e convegni, si possano avvicinare con quelle che qui già vivono, le donne che sono arrivate in Maremma dai posti più lontani.

"La Cucina È Cultura" è stata la risposta ed è anche il titolo dell’evento organizzato in collaborazione con l’Accademia della Cucina. Le studentesse e gli studenti di varie etnie e provenienze che frequentano l’Istituto Enogastronomico cucineranno insieme alle loro mamme. I loro piatti saranno il veicolo e i traduttori di gusti e di sapori lontani attraverso i quali accedere alla tradizione culturale che interpretano.