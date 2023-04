La crisi Venator Incontro con il Pd sul futuro "Fondamentale per l’economia"

Sulla vicenda Venator di Scarlino, si è tenuto un incontro del Pd della Toscana a cui hanno partecipato il segretario regionale Emiliano Fossi, il segretario provinciale di Grosseto Giacomo Termine, gli assessori regionali Monia Monni e Leonardo Marras, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, il deputato Marco Simiani, oltre a sindaci, amministratori e esponenti locali del Pd. "La presenza e la ripresa produttiva della Venator sono elementi essenziali per la tenuta dell’intero polo industriale del Casone di Scarlino che ad oggi rappresenta il 30% del Pil della Provincia di Grosseto – scrive il Pd – garantendo tra l’altro 25 milioni di euro in stipendi per alcune centinaia di lavoratori e lavoratrici". Per il Pd inoltre, "il polo industriale del Casone rappresenta un tassello fondamentale e irrinunciabile per l’economia regionale, in quando presidio industriale che garantisce occupazione stabile e di qualità in un territorio ancora economicamente debole e vulnerabile. In questo contesto, le nostre preoccupazioni sono dovute anche ad un atteggiamento discutibile fin qui tenuto dalla attuale proprietà dell’impianto, rispetto alla continuità produttiva e alla tenuta dei livelli occupazionali dello stabilimento di Scarlino. In un contesto internazionale in cui il mercato del biossido di titanio sta registrando un andamento altalenante, chiediamo alla proprietà di abbandonare le incertezze su Scarlino a favore della continuità produttiva e, in particolar modo, allo stoccaggio degli ingenti scarti di lavorazione" "Condividiamo e sosteniamo il percorso amministrativo individuato dalla Regione – chiude il Pd – che prevede una variante semplificata mediante la presentazione di un progetto da parte dell’azienda al Comune di Scarlino. Su questo, ci aspettiamo che il Comune, appena in possesso del progetto, convochi senza esitazione una Conferenza dei Servizi con tutti gli enti interessati, per una rapida definizione e approvazione del progetto".