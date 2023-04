La Cri sostiene l’impegno di Piccini in Burkina Faso

Il Comitato della Costa d’Argento della Cri ha inviato un nuovo aiuto economico due giorni fa, proprio in occasione delle festività pasquali, alla Fondazione di Vittorio Piccini, di Saturnia, che opera in un villaggioe nella savana del Burkina Faso, fra guerre civili, eccidi, persecuzioni dei cristiani. La fondazione di Vittorio Piccini si impegna da tempo per aiutare queste persone in quelle loro terre, con acqua e pozzi ,campi coltivati, scuole, trasportie attività educative. Da qui l’impegno della Cri di sostenere Piccini in questa sua attività.