La Cri ha consegnato la medaglia di Benemerenza alla società proprietaria dei supermercati Conad

Nella sala del Consiglio comunale alla presenza del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore Fausto Turbanti, il presidente della Croce rossa di Grosseto Hubert Corsi ha consegnato ad Alessio Degli Innocenti in rappresentanza della Clodia Commerciale la medaglia di Benemerenza "Il tempo della gentilezza". La Croce Rossa Italiana ha conferito alla Clodia Commerciale il riconoscimento in segno di gratitudine per l’impegno e la collaborazione garantite durante l’emergenza pandemica da Covid -19. "La nostra rete di supermercati è, secondo la nostra visione, uno spazio di socialità – commenta Alessio Degli Innocenti – importante. Siamo chiamati ogni giorno ad essere a servizio delle persone. Lo siamo stati ogni giorno, in particolare, durante la pandemia in tutte le modalità possibili a partire dalle aperture quotidiane fino agli approvvigionamenti di mascherine e di tamponi a prezzi calmierati. Siamo stati con la popolazione e nella popolazione supportando anche le strutture sanitarie e le istituzioni con un’importante donazione. La Benemerenza di oggi è importante perché riconosce questa funzione complessa che travalica il consumo e definisce un ruolo nuovo per il settore del commercio privato. Ringraziamo tutti e per primi i nostri collaboratori che non hanno mai smesso di lavorare nei negozi. Siamo stati tutti insieme e solo così abbiamo superato una prova difficilissima di maturità e civiltà. La Croce Rossa nel segnare il nostro impegno dimostra di avere occhi e cuore, di saper vedere un nuovo modello di società comunitaria, e di tutto questo la ringraziamo, come ringraziamo le istituzioni con cui abbiamo collaborato e collaboriamo".