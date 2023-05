La Costituzione andrebbe aggiornata

Luca

Mantiglioni

L’Italia è una Repubblica fondata sul paradosso del lavoro. Possiamo rimodulare così l’articolo 1 della nostra Costituzione? Probabilmente sì, stando ai numeri. Da una parte ascoltiamo le preoccupazioni di chi il lavoro dice di cercarlo ma non lo trova, dall’altra sentiamo le lamentele di aziende che dicono di cercare personale senza trovarlo. Poi, in aggiunta, chi un lavoro ha la fortuna di averlo scopre che non è per niente facile uscirne dopo anni di più o meno onorata carriera, perché il traguardo della pensione lo hanno messo in cima ad una vetta ancora da esplorare. Non dico che bisognerebbe andarci poco dopo aver brindato all’assunzione, ma almeno andarci quando sei ancora in vita sarebbe carino.