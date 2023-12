La coscienza umana in una mappa. Incontro con il teologo

Conferenza su "L’enneagramma e i 7 vizi capitali". Si terrà lunedì alle 17 l’incontro con don Massimo Stanzione, teologo, angelologo e scrittore, che sarà introdotto da Sergio Landi. Si svolgerà nell’aula delle Colonne, alla Fondazione Polo Universitario, che ha collaborato con la Società Dante Alighieri per la realizzazione dell’evento. Marcello Stanzione, ordinato sacerdote nel 1990, è parroco di Santa Maria La Nova nel comune di Campagna, in provincia di Salerno. Noto conferenziere, ha scritto più di duecento libri di spiritualità, pubblicati da case editrici sia cattoliche che laiche, tradotti in varie lingue. Nel 2013 ha ricevuto dal Senato della Repubblica la medaglia per meriti culturali. L’Enneagramma è una mappa, uno strumento di sostegno all’evoluzione della coscienza umana attraverso la conoscenza di sé e la comprensione degli altri, formalmente rappresentato da un cerchio che include un triangolo equilatero intersecante una figura a sei lati. I punti che toccano il cerchio sono numerati da uno a nove in senso orario e sono collegati da linee e frecce in entrambe le figure interne.