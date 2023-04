La Coop "In tandem per la legalità"

Pedalare insieme per sfatare i tabù sulla disabilità. Il progetto "In tandem per la legalità" ha fatto tappa a Manciano, dove il Comitato soci di Coop Amiatina e i dipendenti del supermercato Coop di Manciano, hanno organizzato l’accoglienza all’arrivo della tappa e la cena. Il Comune ha messo poi a disposizione la palestra e l’occorrente per il pernottamento. La dinamica della pedalata in tandem impone al team una perfetta sintonia e quindi necessita di adattamento all’altro a prescindere dalle differenti abilità o difficoltà.

"Il tandem mette tutti allo stesso livello – dice Alessandro Da Lio, coordinatore del gruppo –. Pedalare con il tandem ci porta a un rapporto intimo con il compagno, attraverso la fatica comune, la fiducia reciproca, l’ascolto e il coordinamento con l’altro".

"Questa non è una bibiclettata – spiega Roberta Sabbion –. Si tratta di un’esperienza di una comunità terapeutica in movimento oggetto di studio. Ci sono obiettivi precisi che vengono valutati attraverso il miglioramento delle capacita fisiche e il raggiungimento di traguardi personali che il gruppo si pone".

L’idea di questo viaggio nasce nel 2017 dall’associazione sportiva Cycling Pangea di Mirano e dallo scorso anno è iniziata la collaborazione con Libera prevedendo lungo il percorso visite ai beni confiscati alla criminalità.