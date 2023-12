"La classe operaia" allo Stella

Si chiude il ciclo dedicato ai cineanniversari del cinema italiano promosso dal Clorofilla film festival. Oggi alle 21.30 al Cinema Stella è in programma "La classe operaia va in Paradiso" di Elio Petri con Gian Maria Volonté (nella foto) a cui è dedicato questo appuntamento.

Volontè è stato ricordato anche nel primo film dei cineanniversari, "Sbatti il mostro in prima pagina", proiettato ad ottobre ed è protagonista di una mostra realizzata dai ragazzi della classe IV BTG del Polo Bianciardi promossa sempre dal Clorofilla dal titolo "Re-Visioni – Cinema in mostra". La mostra è realizzata grazie al bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire - 2023", a valere sul progetto "Generazione Giovanisì", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze.

Nel film, l’operaio metalmeccanico Ludovico Massa, detto Lulù, è malvisto in fabbrica perché imbattibile nel lavoro alla catena di montaggio. La fatica e lo stress, tuttavia, lo stanno provando sul piano fisico e psicologico, tanto che non riesce più ad avere rapporti fisici con la sua donna, Lidia. La sua vita cambia radicalmente nel momento in cui diviene vittima di un incidente sul lavoro.