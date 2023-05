La Civica "Capoluogo e frazioni devono fare sistema"

Giancarlo Tei è il candidato della lista "La Civica". "Il territorio cresce se capoluogo e frazioni fanno sistema" è questo il suo motto per i prossimi cinque anni di Magliano in Toscana.

Per quale motivo ha deciso di ricandidarsi?

"A Magliano devo tutto quello che ho fatto nella mia vita politica amministrativa, ho sempre avuto fiducia di questo territorio ed è anche per questo che negli ultimi 4 anni ho mantenuto il ruolo di consigliere di opposizione. Mi è sembrato evidente che questo percorso avrebbe potuto portare a una lista alternativa a quella uscente. Coloro che ho incontrato in questi mesi mi hanno dato la forza di candidarmi".

I punti principali del suo programma?

"Il Comune deve crescere tutto insieme, ogni parte ha il suo ruolo, ma il territorio cresce se capoluogo e aree rurali crescono assieme. Il mio programma punta a salvaguardia e potenziamento del tessuto economico e alle politiche per anziani, giovani e famiglie. Ai giovani vogliamo dedicare uno spazio dove ritrovarsi e creare, agli anziani una struttura inizialmente diurna. Poi non possiamo trascurare la viabilità comunale e quella rurale, le infrastrutture viarie sono fondamentali per lo sviluppo di territorio e turismo. Siamo vicini ai nostri produttori, tuteleremo il sistema cooperativistico agricolo e gli allevatori, martoriati dalle predazioni. Su questo tema ci devono ascoltare anche le istituzioni che stanno più in alto. Anni fa Magliano in Toscana ha deciso di andare incontro a un certo tipo di sviluppo, quello basato sulle eccellenze del territorio, coerentemente con quanto fatto fino ad oggi diciamo no alla geotermia e si a un progetto diffuso di valorizzazione dell’olio che partirà da Pereta. Non meno importanti sono i servizi, difenderemo le nostre scuole e relizzeremo l’acquedotto di San Crescenzo".

Cos’è che oggi non va nel comune?

"Indubbiamente stiamo vivendo, come del resto altri territori simili al nostro, un drastico calo demografico, bisognerà fare interventi mirati e innovativi. Mancano alcuni servizi soprattutto per i giovani e per gli anziani, dobbiamo lavorare perché i servizi essenziali non vengano meno. Bisognerà fare in modo che i nostri centri tornino ad essere attrattivi. Nuove politiche anche per il recupero della zona artigianale".

La sua è una lista civica nel senso che i partiti si sono messi da parte?

"Assolutamente civica, non godiamo dell’appoggio dei partiti, abbiamo fatto una scelta precisa, peraltro qualcuno ce l’aveva anche chiesto".

Ci descriva brevemente la sua lista.

"E’ un mix di professioni e di età. Professionisti, lavoratori dipendenti, medici c’è anche una scrittrice. Nel formare questa lista non ho pensato al momento contingente dell’elezione ma al dopo elezioni".

Che messaggio manda ai suoi elettori?

"Sarò un sindaco a tempo pieno, sono convinto che un buon primo cittadino debba passare un po’ di giorni in Comune e tanti giorni in giro incontrando enti e persone. Saremo un’amministrazione presente".

Nicola Ciuffoletti