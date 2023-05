La "Cittadella dello Sport" Pista di pump track, inaugurazione "Ora altri interventi sugli impianti"

Il pubblico è stato quelle delle grandi occasioni e l’entusiasmo non è mancato. È iniziata domenica la nuova avventura della pista di pump track. Al taglio del nastro hanno partecipato anche il sindaco Michele Bartalini e l’assessore allo Sport Paola Ricci.

"Grazie a un finanziamento regionale – spiega Michele Bartalini – abbiamo potuto realizzare la prima pista di pump track della zona. In programma inoltre ci sono altri interventi, puntiamo a concludere quanto prima il rifacimento degli spogliatoi dei campi da tennis e entro la fine dell’anno doteremo Castel del Piano di un nuovo campo da padel, il primo sull’Amiata ad avere una copertura e dunque utilizzabile anche in inverno. Stiamo dando forma alla nostra piccola cittadella dello sport".

Bartalini spiega come il progetto era già stato presentato in campagna elettorale quattro anni fa. "Ai cittadini di Castel del Piano parlammo della volontà di realizzare uno spazio nuovo dedicato allo sport e alle attività all’aria aperta per i più giovani – prosegue Bartalini – questa idea la chiamammo Cittadella dello Sport. Siamo partiti dall’individuazione di un’area vicino al parco dei Cigni, da qui l’idea di darle una seconda vita. Oggi con l’inaugurazione della pista di Pump track che si può frequentare con bici, skateboard e pattini, il primo passo è stato fatto, adesso dobbiamo riuscire a terminare in breve tempo il resto dei lavori".

Grazie alla partecipazione degli istruttori di Amiata Freeride, la giornata di domenica è stata l’occasione per molti neofiti di provare le curve del tracciato.

"Ci tengo a ringraziare l’assessore allo Sport, Paola Ricci che ha creduto in questo progetto e che sta lavorando contemporaneamente su molti fronti per fare in modo che lo sport sia un traino del territorio. Ringrazio anche la Consulta delle contrade che con il loro impegno hanno garantito un alto livello di intrattenimento".

L’idea di realizzare un nuovo circuito pump track è stata maturata dopo un proficuo dialogo tra il Comune di Castel del Piano e la Tasso Trail Solution (la stessa azienda che si occupa di manutenzione del bike park Amiata Free ride alle Macinaie). Alla realizzazione ci ha pensato invece l’azienda trentina Trail Zone, specializzata in pump track.

Nicola Ciuffoletti