La ’Città Visibile’. Ora ritornano gli anni Ottanta

Sul tetto d’Italia con il baseball e con il pugilato, gli esordi della campionessa Alessandra Sensini. Tutto poi legato ad un boom culturale. Questi gli anni Ottanta vissuti a Grosseto che saranno ripercorsi con la ’Città visibile’ in programma da domani a domenica 28 settembre. Tutto prenderà il via con l’inaugurazione di domani alle 18 alle Clarisse con l’inaugurazione della manifestazione e della mostra "Anni Ottanta/Grosseto. Tra riflusso e postmoderno", alla presenza dei campioni d’Italia 1986 di baseball. Alle 21 nel cortile delle Clarisse con ’Pop life’ e con ’Dance Floor’. Il programma continuerà mercoledì 24 alle 18 al Polo le Clarisse con ’Grosseto dei Lettori’. Giovedì 25 alle 17 in piazza Baccarini, in collaborazione con il Museo archeologico andrà in scena ’Mi passi la cassetta?’, uno spettacolo musicale pensato per ragazzi dagli 11 ai 16 anni e dalle 18.30 alle 21.30, alla Proloco ’Girls Just Want To Have… Upcycling!’. Venerdì 26, alle 17.30, al Polo le Clarisse ’Dal buco’, monologo/podcast live a cura di Masiar Pasquali tratto dal podcast ’Il buco – pionieri dell’eroina’, che racconta l’avvento della droga tra Grosseto e Follonica all’inizio degli Ottanta, alle 19 in piazza San Francesco con ’The Wall’, alle 21.30, alla Proloco, spazio al dj set ’Anni Ottanta in vinile’. Sabato 27 torna la ’Notte visibile della cultura’ dalle 17 alle 24: dalla Cavallerizza (dove alle 17 sarà inaugurato il batting cage con un torneo di baseball a 5 per ragazzi) fino a piazza Baccarini, dove dalle 18.30 verrà inaugurata la ’Notte’ con la distribuzione dei Passaporti dell’arte. In contemporanea, per celebrare il ponte dello sport tra 1980 e 2025, il 27 settembre ci sarà il ’Fit festival’, giunto alla terza edizione, dalle fasi finali del CrossFit Demantur 2025, che porteranno a Grosseto cinquanta atleti da tutta Italia, fino allo sparring regionale di ’Mma’, alle battle di break dance, alla sfilata ’Moda Sport’ sponsorizzata da Blor Company e al talk show ’Le Donne e lo Sport’.

"Gli anni 80 hanno segnato la storia della città – afferma Carlo Vellutini, Cr Firenze – forse dovremmo tornare a quel dialogo e partecipazione che c’era".

Maria Vittoria Gaviano