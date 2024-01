"La città per il verde". Il Parco centrale di Follonica sarà premiato a Milano

Il verde del Parco Centrale di Follonica è tra i premiati della 24esima edizione del premio "La città per il verde", istituito dalla casa editrice Il Verde Editoriale di Milano, che da 39 anni pubblica Acer, la rivista tecnico-scientifica dedicata ai professionisti del verde e del paesaggio. L’Amministrazione comunale è quindi stata invitata a prendere parte alla cerimonia che si terrà il prossimo 23 febbraio a Milano, in occasione della fiera professionale dell’orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio Myplant & Garden. "Siamo molto felici – dice il vicesindaco e assessore al verde del Comune di Follonica Andrea Pecorini – l’obiettivo del premio è far emergere gli interventi positivi delle comunità Italiane e sapere che il progetto del Parco Centrale ha avuto una valutazione tanto positiva ci inorgoglisce. Abbiamo seguito con cura la realizzazione del parco che ha sostituito il vecchio ippodromo. Il verde interessa una superficie complessiva di circa 10 ettari, sono state eseguite circa 1.200 nuove piantumazioni, sono stati individuati i percorsi ciclo pedonali ed è stato progettato e realizzato un sofisticato impianto di irrigazione e manutenzione del verde. Il parco ha poi l’arena spettacoli a ferro di cavallo, coperta dal prato e varie essenze arboree e arbustive".

Il Premio "La città per il verde" è stato istituito nell’anno 2000 e in oltre vent’anni ha seguito la crescita del verde pubblico in Italia, rendendo evidenti gli interventi di trasformazione delle città in cui gli spazi aperti di nuova realizzazione o le trasformazioni urbanistiche dei quartieri industriali hanno reso migliore la qualità di vita delle città.