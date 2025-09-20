’La chitarra nella roccia’. Lucio Corsi, film-concerto. L’esibizione sarà a Roma

CASTIGLIONE DELLA PESCAIAAbbazia di San Galgano: da "Nostalghia" di Andrej Tarkovsky alla voce e chitarra di Lucio Corsi (foto). Il cantautore grossetano pubblicherà infatti il suo concerto in questo luogo straordinario, una delle punte sul suo fortunatissimo tour estivo. È la stessa Casa discografica Sugar Music a diffondere la notizia che "La chitarra nella Roccia", questo sarà il titolo, diventa un live, si legge, "interamente catturato dai microfoni e da cineprese in pellicola, oggi diventato un film. Diretto da Tommaso Ottomano e interpretato da Lucio con altri sedici musicisti, verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma a ottobre".

È evidente che vuoi per il luogo magico, vuoi per un concerto indubbiamente "straordinario" e vuoi per il successo che sta ottenendo, è bene battere il ferro finché è caldo e quello di Lucio Corsi appare indubbiamente caldissimo. Da tempo stanno girando nella rete spezzoni amatoriali di questo concerto: si può apprezzare il bel mix fra l’entusiasmo del protagonista e quello del suo pubblico. Eccolo protagonista di "Questa vita", uno dei brani dove emerge la solida parte strumentale, oppure come deve tenere a bada il suo pubblico che lo vuole stringere e abbracciare quando esegue "Francis Delacroix", ma sono ovviamente piccoli frammentari amatoriali che niente hanno a che vedere con quello che potremo vedere e ascoltare nell’intero live, sicuramente anche disco, che poi diventerebbe il suo primo live che arriva dopo quattro album di canzoni registrate in studio.

Tutti i suoi fans sono avvertiti: qualcuno già commenta scrivendo: "Rivivremo il sogno di una notte di magia! Indelebile!".

Lucio Corsi è ormai una realtà non solo a livello italiano: è andato a riempire uno spazio cantautorale di sicuro effetto, musicalmente può essere interessante non solo per un pubblico circoscritto al nostro paese. Il lancio europeo è già cominciato e proseguirà ancora più in grande. Fa piacere che questo live parta dal nostro territorio per una identificazione che può fare molta strada. Auguri a questa "chitarra nella Roccia!".

Decisamente un 2025 vissuto a mille per il cantautore di Castiglione della Pescaia, le sue melodie e il suo modo di proporle affascinano sempre.