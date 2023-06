La chiesa del Santissimo Crocifisso "Sentiamo la mancanza di giovani"

di Steven Santamaria

GROSSETO

Eccoci alla nuova tappa domenicale del nostro consueto viaggio all’interno della diocesi. Stavolta è il turno del Santissimo Crocifisso. La parrocchia si estende nella zona della Cittadella dello Studente e fu concepita dal monsignore Paolo Galeazzi ed eretta il 1° gennaio 1960. La costruzione della chiesa, con la benedizione della prima pietra, ebbe inizio il 29 luglio 1969.

"Una cosa – spiega il parroco don Roberto Nelli – che manca alla nostra realtà sono i giovani, compresi i bambini, anche se questi ultimi sono in aumento. In totale ne abbiamo circa 28 e quest’anno faremo nove Prime Comunioni, uno degli anni più prolifici. Poi anche per quanto riguarda le Cresime, il numero non è alto. Di adolescenti non ce ne sono tanti e non abbiamo un gruppo stabile di dopo Cresima. Per questo ho intenzione di seguire maggiormente i ragazzi, che il prossimo novembre faranno la Cresima, per cercare di dare una continuità. Ma, purtroppo, in generale, non abbiamo nessuna realtà giovanile. Questa chiesa si trova alle porte della Cittadella dello Studente, quindi deve avere a cuore i giovani studenti. Non so ancora bene come attirarli, però, da parte mia, c’è un’attenzione importante. Anche di giovani di 2530 anni non ce ne sono. Quando arrivai qua, decisi di costituire il Consiglio pastorale parrocchiale, scegliendo come criterio quello delle fasce di età, ma purtroppo non ho trovato nessuno sotto i 50 anni. Poi, ovviamente, sono arrivato in un momento molto delicato, proprio nel culmine della pandemia e quindi anche questo aspetto non ha aiutato".

"Abbiamo poi – continua – una piccola realtà del settore adulti di Azione Cattolica, che sta tentando di rinnovarsi, con una proposta educativa aperta anche ad altri adulti: quest’anno, ad esempio, stiamo tenendo un corso di formazione sui sei giorni della Creazione, dove facciamo degli incontri mensili, aperti a tutti proprio per ampliarci. Un’altra cosa che cerchiamo di fare nella nostra parrocchia è un po’ di attività culturale, affrontando argomenti che oggi sono importanti: ad esempio, un po’ di tempo fa, abbiamo fatto un incontro molto interessante sul gender. Questi incontri che facciamo sono aperti a tutta la città. L’incontro sul gender, tenuto da un medico sacerdote esperto dell’argomento, è stato ripetuto due volte e ha registrato circa 150 persone. Mi piacerebbe organizzare anche incontri per i più giovani, infatti sto pensando di approfondire il tema dell’educazione all’affettività. Ora il prossimo incontro lo avremo il 26 giugno con un medico ambientalista sul tema dell’acqua. Sto cercando anche di coinvolgere le scuole. Qui abbiamo un Istituto comprensivo con specializzazione in musica e quindi vorremmo organizzare un concerto sempre sul tema dell’acqua. Poi mi piacerebbe collaborare anche con il Liceo Artistico e gli altri Istituti. Poi una cosa che ritengo importante è un percorso formativo che stiamo facendo con i genitori dei ragazzi tutti i mesi e ultimamente sto vedendo una crescita di interesse anche in questa cosa. Inoltre, proprio due domeniche fa, abbiamo celebrato finalmente un matrimonio. Infatti risale al 2015 l’ultimo matrimonio celebrato in questa chiesa". "Una cosa che sto notando da quando sono tornato, è che ci sono molti ragazzi grandi che vogliono essere cresimati. Quindi, ho istituito una piccola formazione con due catechiste appositamente per quelle persone che desiderano ricevere questo Sacramento. In due anni, ci sono già stati una decina di casi. Gli ultimi due – conclude – avevano circa 25 anni".