La cena al ristorante "Da Venerio" si tinge di giallo

Oggi alle 20.30, nel ristorante Da Venerio, in piazza Guarnieri Carducci 18, a Castel del Piano, la cena si tinge di giallo. Tra un piatto di antipasti tipici e uno di pietanze della migliore tradizione toscana i commensali saranno coinvolti in un’indagine poliziesca condotta da Sherlok Holmes, alias Franco De Rossi, con tanto di indizi e moventi da scoprire. L’obiettivo? Gustare un’ottima cena sul Monte Amiata e scoprire l’assassino, ovviamente, con tanto di premi per i migliori investigatori della serata e l’intervento di alcuni attori.