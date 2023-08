La "Casa di Mario" Interrogazione per il "Dopo di noi" Oggi arriva la ministra

Dopo che Elena Improta (nella foto) ha cessato lo sciopero della fame, ora si muove la politica. La congliera regionale Pd , Donatella Spadi, ha depositato un’interrogazione urgente per garantire continuità al progetto "Dopo di Noi". "Vorrei sapere – dice la Spadi – come la Regione intenda attivarsi, per quanto di sua competenza, affinché vengano scongiurate interruzioni, preservandone la continuità, del progetto ‘La Casa di Mario’ di Orbetello, esperienza nata e sviluppata sulla linea del modello culturale ed organizzativo radicato in Toscana e denominato ‘Dopo di Noii.

"Il progetto ‘La Casa di Mario’ – spiega Donatella Spadi – è stato avviato dall’associazione ‘Oltre lo sguardo’ nel 2020 e vuole creare un ambiente familiare per persone con disabilità grave, in modo che possano vivere la propria vita in modo indipendente e autonomo". La Legge "Dopo di Noi" è infatti un importante strumento per favorire l’autonomia, il benessere e la piena inclusione delle persone con disabilità grave". "Purtroppo – prosegue la Spadi – Elena Improta, presidente di ‘Oltre lo sguardo’, è stata condannata dal Tribunale di Roma al pagamento di circa 300mila euro di spese legali alla clinica romana citata in giudizio per i gravi danni subiti dal figlio Mario al momento del parto. L’ingente risarcimento mette a rischio la sopravvivenza del progetto ‘La Casa di Mario’, in quanto le unità immobiliari ad esso destinate, ed offerte in comodato d’uso gratuito per tale scopo, verrebbero messe in vendita per saldare le spese di giudizio". Intanto oggi, alle 15.30, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà ad Orbetello per incontrare l’associazione "Oltre lo sguardo" ed Elena Improta.